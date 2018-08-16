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4G для чайника: техника на Урале стала «умнее»

Джонни Кэб из «Вспомнить все», умная квартира Корбена Далласа из «Пятого элемента», парящая камера, видеотелефон и биометрический доступ из «Назад в будущее» – эти и многие другие фантазии кинорежиссеров уже стали реальностью. Сегодня «умные» светофоры борются с пробками, холодильники заказывают еду, а консультацию врача можно получить дистанционно.

Как сделать свою жизнь комфортнее и для чего современной технике SIM-карта, расскажет эксперт интернет-технологий и мобильной связи – директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

– Видеокамеры, мультиварки, счетчики воды, розетки и чайники становятся полноценными пользователями интернета. Александр, клиенты «МегаФона» используют подобные технологии?

– Во всем мире «умные решения» для жизни становятся более популярными. Уральцы не отстают от мировых тенденций и активно оснащают «цифровых помощников» SIM-картами. Согласно статистике «МегаФона», с начала года потребительские устройства передали через интернет количество данных, сопоставимое с просмотром более 50 000 раз фильма «Терминатор. Восстание машин».

– Расскажите, какие тенденции в цифровом мире?

– Один из наиболее распространенных технологических трендов современности – подключение личного транспорта к мобильной сети. По данным iKS-Consulting, в 2017 году на IoT или интернет вещей в транспортной сфере пришлось 6,1 млн SIM-карт – 45 % от общего количества. Эксперты прогнозируют, что количество подключенных автомобилей к концу этого года превысит 5,5 миллионов, а еще через четыре года увеличится до 14 миллионов.

– Для чего подключают легковые автомобили?

– Благодаря современным технологиям транспорт может передвигаться без участия человека, но мало кто готов отказаться от ручного управления. Пока основные требования, предъявляемые к «поумневшему» авто в нашем регионе – данные о местоположении и техническом состоянии «железного коня», контроль маршрута движения, прогрев в холода и экстренное реагирование при авариях.

Не все готовы доверить жизнь и здоровье автомобилям с искусственным интеллектом, но анализировать состояние машины в режиме онлайн, думаю, желание каждого. Что для этого необходимо?

– Для начала нужно определиться с потребностями. На рынке существует много технологичных решений для автоматизации личного транспорта. Самые распространенные: GSM-сигнализация, GSM/GPS-маяк и бесконтактный брелок-метка.

– Чем эти устройства отличаются друг от друга?

– Благодаря SIM-карте в GSM-модуле сигнализации владелец, не ограничиваясь расстоянием, может онлайн управлять автомобилем: открыть, закрыть, завести, проверить температуру, блокировать двигатель и многое другое с помощью приложения на смартфоне, либо в личном кабинете на сайте. Маячок отправит информацию о точном местоположении и маршруте авто.А бесконтактная метка – дополнительная защита для «железного коня», при попытке угона, злоумышленник с ключом не сможет уехать дальше, чем на пять-десять метров от устройства, после чего двигатель и двери

блокируется.

– А как осуществляется управление?

– Способы управления разнообразны. Машина «слушается» владельца вне зависимости от расстояния и выполняет целый список команд через мобильное приложение на смартфоне, личный кабинет, SMS и голосовое меню. Особой популярностью пользуется приложение из-за удобства использования и «богатого» интерфейса.

– Что влияет на выбор оператора сотовой связи для подобных устройств?

– Первое, что стоит учитывать при выборе – это покрытие и уровень сигнала, особенно если планируется много поездок за город. Для комфортного общения как людей, так и машин «МегаФон» постоянно совершенствует качество связи и увеличивает покрытие даже в малонаселенных пунктах. Отмечу, скорости 2G будет достаточно, чтобы GSM-прибор вовремя оповестил при возникновении внештатной ситуации. Второе, на что следует обратить внимание – тарифный план, выбор которого зависит от способа управления и от режима работы устройства.

– А какие тарифы выбирают ваши клиенты?

– Для наших клиентов отсутствие абонентской платы – самый популярный критерий в процессе выбора тарифа для беспроводного управления потребительскими устройствами. В последнее время жители Удмуртии и Пермского края, например, отдают предпочтение базовому интернет-тарифу «МегаФон-Онлайн», свердловчане и тюменцы охотнее подключают тариф с единой стоимостью на номера любых операторов «Посекундный», а жители севера из ХМАО и ЯНАО – с безлимитными звонками «Переходи на ноль».

Чтобы дистанционное управление автомобилем было безопасным и эффективным, для установки и настройки «умных» гаджетов необходимо обращаться к профессионалам.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 109, комментариев: 0


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