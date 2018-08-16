​Министр просвещения считает, что в России не нужно вводить единую школьную форму

Министр просвещения Ольга Васильева считает, что единая школьная форма не нужна для российских образовательных учреждений, но необходимо обратить внимание на стоимость комплекта — он не должен быть очень дорогим.

Напомним, ранее зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов направил Васильевой предложение ввести в школах единую форму для учеников.