​Министр просвещения считает, что в России не нужно вводить единую школьную форму

Министр просвещения Ольга Васильева считает, что единая школьная форма не нужна для российских образовательных учреждений, но необходимо обратить внимание на стоимость комплекта — он не должен быть очень дорогим.
Напомним, ранее зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов направил Васильевой предложение ввести в школах единую форму для учеников.
Как помогает сургутянам «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Руководитель АНО Алексей Редькин // ONLINE 17 августа в 12:00