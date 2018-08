​В США объяснили, почему нельзя завоевать Россию

Американское милитаризированное издание We Are The Mighty опубликовало список стран, которые невозможно победить. Среди них: США, Россия, Афганистан, Китай и Индия.

Так, по мнению авторов материала, Соединенные Штаты не поддаются завоеванию из-за мощнейших на планете Вооруженных сил, крупной территории, огромного населения, а также из-за того, что граждане страны имеют право на собственное оружие, что означает то, что они будут создавать группировки. Кроме того, издание отмечает и географические черты Америки: «Наши четыре часовых пояса содержат семь различных климатических регионов». Авторы описывают наличие в США высоких гор, болот и пустынь. Они отмечают, что в некоторых местах вообще много плоского «ничего».

Почему нельзя завоевать Россию? WATM полагает, что это связано с суровым климатом нашей страны, масштабной территорией, армией и с «особенностями населения». В статье указано, что «русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику». Кроме того, по мнению издания, в случае нападения на Россию на ее стороне начнут воевать дружелюбно настроенные республики бывшего СССР (в частности — Казахстан).

Афганистан попал в список WATM как «кладбище империй». Невозможность захвата этой страны объясняется сложным географическим рельефом и необходимостью подчинения крайне многонационального населения.

Главным военным преимуществом Китая издание называет 1,3-миллиардное население страны. Также устойчивости к захвату способствуют большая площадь государства, заболевания, вызванные перенаселенностью, и развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран (а отсюда могут расти ноги у мощных ВС страны).

Наконец, невозможность завоевания Индии связывается с климатическими и географическими особенностями страны, а также ее «военно-морской стратегией», согласно которой прибрежные морские воды наполнены субмаринами, защищающими от вражеских кораблей. «Почти нескончаемые человеческие ресурсы, религиозный пыл и миллиардное население сделают их опасным противником на любом фронте», — пишет издание.