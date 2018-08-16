​В России школьные товары подорожали на 23 процента

Оператор фискальных данных Сбербанка «ОФД Платформа» сообщает, что стоимость школьных товаров по сравнению с прошлым годом выросла на 23 процента, передает «ФедералПресс». Помимо принадлежностей для учебы и канцтоваров, школьникам приобретают и предметы одежды, которые обходятся недешево.

Самыми дорогостоящими из школьных товаров стали мужские брюки и форма. Последняя, кстати, в среднем стоит 1,8 тысячи рублей, а это на 12,5 процентов больше данных прошлого года. Футболки подорожали на 77 процентов, брюки — на 14 процентов, а блузки — на 17 процентов. Помимо этого увеличились цены на пеналы, рюкзаки и настольные лампы.