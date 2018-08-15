Роскачество определило лучшее приложение для бронирования отелей

Эксперты Российской системы качества провели исследование самых популярных мобильных приложений на Android и iOS для бронирования отелей. В список испытуемых попали самые скачиваемые и оцениваемые программы — по 17 для каждой операционной системы. Исследование качества проводилось по 102 критериям.

«Исходя из общего рейтинга исследования тремя лучшими приложениями для бронирования отелей признаны Trip.com (1 место), Booking.com (2 место) и Hotels.com (3 место) для iOS и Booking.com (1 место), Trip.com (2 место) и Ostrovok.ru (3 место) для Android», — подводят итоги эксперты.

Подробно с достоинствами и недостатками приложений можно ознакомиться на сайте ведомства по ссылке.