​Сургутянин грозился отравить посетителей гостиницы в Калининграде

К сургутским полицейским обратился директор одной из гостиниц Калининграда. Ему на электронку пришло письмо с требованием перевести на банковский счет 20 тысяч рублей, иначе посетителей гостиницы грозились отравить химическим элементом.

Стражи правопорядка поймали вымогателя — мужчину 1972 года рождения, ранее привлекавшийся за мошенничество. За новое преступление он может сесть на четыре года.