Жителю Урая в банке вместо 400 рублей выдали 400 тысяч

В Урае 42-летнему безработному местному жителю в банке выдали 400 тысяч, вместо 400 рублей.

Мужчина не смог снять нужную сумму с карты, поэтому пришел в кассу. Сотрудница финансовой организации неправильно поняла запрос клиента, и выдала ему совсем не то количество купюр.

Ураец на радостях тут же купил в магазине алкоголь на 600 рублей, а остальные деньги спрятал в диван. За кражу ему теперь грозит до 6 лет лишения свободы.