​Путин считает, что в соцсетях не хватает позитивного контента

Президент России Владимир Путин заявил, что в социальных сетях не хватает позитивного контента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин обратил внимание на проблему во время визита на образовательный форум «Машук». Соавтор проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» Исраил Тамаев рассказал президенту, как создают материал для студенческих телестудий, при этом отметив, что основной метод распространения — социальные сети. «Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», - передает издание реакцию главы государства.