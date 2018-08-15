Классно, но дорого: в администрации Сургута подвели итоги эксплуатации первого электробуса

Сегодня, 15 августа, в администрации прошла пресс-конференция, на которой журналистам рассказали об итогах эксплуатации электробуса.

Напомним, он начал курсировать 12 июля по маршруту №11. За это время транспортное средство проехало чуть более 4,5 тысяч километров (среднедневной пробег — 150 км) и перевезло почти 12 тысяч пассажиров.

Заместитель генерального директора АО «СПОПАТ» Максим Соколов рассказал, что за один месяц на подзарядку электробуса компанией было потрачено 30 901 рубль. А если бы его заправляли дизельным топливом, то затраты составили бы 102 270 рублей. Причем при возвращении транспорта в гараж у него оставалось еще 15-20 процентов заряда.

Несмотря на то, что экономия на топливе получается существенная, при сравнении основных затрат на один километр пробега, электробус выигрывает у стандартного автобуса лишь на девять процентов (главная причина «провала» — высокая амортизация).

В целом же, по словам представителей СПОПАТа, в эксплуатации им электробус понравился, его оценили и водители, и технический персонал компании, и пассажиры.

Существенный минус такого транспорта — цена. Стоит электробус почти в четыре раза дороже своего обыкновенного собрата — 25 млн рублей (ранее мы сообщали, что десять новых автобусов обошлись СПОПАТу в 68 млн рублей).

Директор Дорожно-транспортного управления администрации Сургута Игорь Газизов рассказал, что приобретение одного электробуса может быть не таким затратным, так как есть возможность получить субсидию от Минэкономразвития размером в восемь миллионов рублей. «Правительство нашего округа задумывается над приобретением таких автобусов. Возможно, в Югре предусмотрят и региональные субсидии», — добавил Газизов.

Директор по продажам «Бакулин Моторс Групп» Рустам Аляутдинов предупредил, что ожидать снижения цены не стоит: «Наш электробус стоит примерно в два раза дешевле, чем другие отечественные аналоги».

Кстати, срок окупаемости такого транспорта составляет семь лет, это чуть-чуть быстрее, чем в случае с обычным автобусом. А вот сроки их эксплуатации равны — 15 лет.

Один из главных плюсов электробуса — его экологичность. На это обратили внимание представители как «Бакулин Моторс Групп», так и СПОПАТа.

Решение, закупят ли для города такой транспорт, будет принято только после его тестовой эксплуатации в холода: «Мы были бы рады, если бы вы дали нам протестировать электробус и в зимнее время. — Обратился Газизов к представителям завода-производителя. — Ведь температура у нас иногда падает до -60 градусов. А вы получите определенный опыт эксплуатации в суровых условиях».

Пока же электробус поехал на тестовую эксплуатацию в Ханты-Мансийск. Вернется ли он на улицы города Сургута зимой, покажет время.