​Сургутянин нашел на улице симку, и с ее помощью украл деньги у владельца карты

28-летний сургутянин нашел на улице бесхозную сим-карту. Он вставил ее в свой телефон, куда затем пришло сообщение с мобильного банка о пополнении счета.

Находчивый молодой человек, недолго думая, перевел на свою карту тысячу рублей, а вечером еще шесть тысяч с копейками.

За это преступление он может попасть за решетку на срок до шести лет.