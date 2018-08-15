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​«ВКонтакте» раскроет статистку запросов от власти о данных пользователей

Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» планирует публиковать «общую статистику запросов», поступающих от органов власти и касающихся персональных данных пользователей. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

«Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», — рассказали изданию во «ВКонтакте».

Напомним, раннее соцсеть анонсировала «реформу приватности».


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Сегодня в 15:16, просмотров: 128, комментариев: 0


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