​«ВКонтакте» раскроет статистку запросов от власти о данных пользователей

Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» планирует публиковать «общую статистику запросов», поступающих от органов власти и касающихся персональных данных пользователей. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».
«Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», — рассказали изданию во «ВКонтакте».
Напомним, раннее соцсеть анонсировала «реформу приватности».
Как помогает сургутянам «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Руководитель АНО Алексей Редькин // ONLINE 17 августа в 12:00