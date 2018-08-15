​«ВКонтакте» раскроет статистку запросов от власти о данных пользователей

Статья дня. 12 тысяч рубасов на руки

Даже в крупных городах мы видим, что многие работники на положении рабов, работающих за пайку хлеба и немного приятных фишечек. Зарплата в 12-15 тысяч рублей это реальность во многих регионах, так ее надо еще и найти