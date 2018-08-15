​Завтра Роспотребнадзор запустит горячую линию по качеству школьных товаров

С 16 августа по 4 сентября Роспотребнадзор организует горячую линию по качеству школьных и детских товаров. Об этом ведомство сообщило на собственном сайте. Крмое того, в региональных пунктах будут проходить консультирование граждан по данной теме.

Желающию смогут обратиться по вопросам подготовки к учебному году и касательно требований к качеству канцелярских товаров, учебников, детской одежды и обуви. Также часто обсуждаемая тема — организация режима дня детсадовцев и школьников. Родителей интересует, как быстро переключить ребенка на учебу после каникул.