Директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина поздравила всех причастных с Днем археолога

Сегодня, 15 августа, отмечается День археолога. Хотя в России эта профессиональная дата не является официально зафиксированной, праздник прочно вошел в традиции. Кроме того, обычно 15 августа проводится «посвящение в археологи».

Редакция siapress.ru попросила директора Сургутского краеведческого музея Марину Селянину, археолога со стажем, сказать пару поздравительных слов для всех, кто причастен к профессии, изучающей прошлое человечества.

«Уважаемые археологи, друзья, коллеги! Поздравляю вас с Днем археолога! Желаю удачного поля, новых открытий, надежных и верных друзей-соратников, — сказала глава музея. — Бодрости и здоровья вам в любых ситуациях!»

