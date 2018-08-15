​«Да будет свет»: на Ямале внедряют энергосберегающие технологии

14 августа 2018 года, ЯНАО. На Ямале внедрили «умное» уличное освещение. В Тарко-Сале управлять городскими фонарями теперь можно удаленно: следить за их работой городским службам помогают SIM-карты «МегаФона». Благодаря цифровым технологиям в городе на 30% снизились затраты на электроэнергию и обслуживание.

За свет в городе Тарко-Сале отвечает АСУНО «Гелиос» – автоматизированная система управления наружным освещением. Институт высоких технологий Белгородского государственного университета разработал и внедрил такое решение по заказу Управления городского хозяйства. Для передачи данных по GSM-каналу была выбрана бесперебойная сеть «МегаФона».

Городским освещением управляют с помощью специальных шкафов управления «Гелиос», оборудованных SIM-картами «МегаФона». Благодаря передаче данных по сети оператора система в онлайн-режиме автоматически передает информацию о состоянии уличного освещения и сообщает об аварийных ситуациях.

Не покидая рабочего места, специалисты, обслуживающие сети,могут удаленно контролировать работу уличных светильников. Режим включения и выключения освещения гибко регулируется на каждом конкретном объекте города, что позволяет в ночное время полноценно освещать участки с интенсивным движением. Чтобы изменить график работы, достаточно нажать несколько кнопок.

Кроме того, АСУНО «Гелиос» с помощью сети «МегаФон» удаленно передает городским службам данные с приборов учета, раньше для этого на объекты ежемесячно выезжала бригада.

«Современные цифровые решения позволяют эффективно управлять городским хозяйством. Важно, что концепция «умных городов» реализуется не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах. Освещение в Тарко-Сале – пример удачного объединения усилий властей, разработчика устройств и мобильного оператора, от которого выигрывают жители города», – рассказал Денис Стукаленко, директор «МегаФона» на Ямале и в Югре.

Чтобы техника исправно работала даже в сильные морозы, разработчик модернизировал шкафы управления, снабдив их системой подогрева. Увеличено и время резервной работы блока управления – в случае аварии он не отключится в течение часа.

«Наружное освещение – стратегический объект для города. Когда на улицах светло, на дорогах меньше аварий, снижается уровень преступности, да и жителям приятнее выходить на прогулку. Важно, что наша система также позволяет снизить затраты на электроэнергию на 30-50%. В масштабах населенного пункта это существенная сумма», – отметил заместитель генерального директора Института высоких технологий БелГУ Евгений Гаврилов.

Информационная справка: «МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор – лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.