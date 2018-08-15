Избирательный фонд кандидатов в губернаторы Тюменской области составил 30 млн рублей

30,3 млн рублей поступило в избирательные фонды кандидатов в губернаторы Тюменской области. По данным областного избиркома, на счет кандидата от "Единой России" Александра Моора (врио губернатора Тюменской области) поступило 28 млн рублей, кандидата от ЛДПР Артема Зайцева (действующего депутата областной думы) - 1 млн рублей, фонд "справедливоросса" Владимира Пискайкина (зампредседателя областной думы) составил 975 тыс рублей, а коммуниста Ивана Левченко 350,4 тысяч.

21 миллион рублей из избирательного фонда Александра Моора - пожертвования юридических лиц: компании "Мостострой-11" (10 млн рублей), «Тюменский фонд поддержки регионального содействия и развития» (10 млн рублей) и 1 млн - от нижневартовской нефтесервисной компании " Ермаковское предприятие по ремонту скважин".

Трое кандидатов большую часть фондов уже потратили: Моор - 15 млн рублей (53,5 процента), Левченко - 204,9 тыс (58,5 процента) Пискайкин - 719 тыс (почти 74 процента). Зайцев из своего миллиона потратил всего пятую часть - 216 тысяч рублей.

Напомним, что выборы губернатора Тюменской области пройдут на территориях "матрешки" 9 сентября.