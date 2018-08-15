Из пенсионеров — в звёзды: на Первом канале стартует шоу «Голос 60+»

Главный федеральный канал страны представил вниманию зрителей новый проект — шоу «Голос» с конкурсантами-пенсионерами. Он выйдет в эфир в грядущем телесезоне.

«Теперь, когда успех шоу неоспорим, открываются двери для самых зрелых и опытных участников — покорять музыкальный олимп предстоит конкурсантам старше 60 лет», — пишут создатели проекта. Они уверены, что «настоящий музыкальный талант пробьет себе дорогу в любом возрасте».

Сегодня окончательно стали известны все имена наставников нового шоу. Жюрить, поддерживать, выбирать и обучать участников будут: Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Пелагея и Лев Лещенко.

Мнение зрителей по поводу грядущей премьеры разделились. Одни считают идею прекрасной и с воодушевлением отмечают, что их мать или бабушка настолько хорошо поет, что является не иначе как «женской версией Муслима Магомаева», а другие пишут, что дело пахнет нафталином. Третьи тем временем напрямую связывают выход шоу со скандальной пенсионной реформой.

Напомним, музыкальное шоу «Голос» — это адаптированная российская версия международного проекта The Voice. По данным исследования компании TNS (сейчас — Mediascope), в 2016 году шоу вошло в список шестнадцати самых популярных телепрограмм России. Кроме того, с 2014 года выходит детская версия проекта — «Голос. Дети», возглавившая топ-10 самых рейтинговых программ, по данным TNS.