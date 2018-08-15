В Сургуте в этом году отремонтируют еще три дороги

С 25 мая в Сургуте стартовали дорожно-ремонтные работы, которые продолжаются до сих пор. Изначально на эти цели выделили полмиллиона рублей, но в июле депутаты приняли поправки в бюджет города, согласно которым на ремонт дорог добавили еще чуть больше 174 млн рублей.

Благодаря этому осенью в городе дополнительно будут отремонтированы улицы Рабочая и Сибирская, а также часть улицы Университетской (от перекрестка Энгельса-Энергетиков до проспекта Ленина).

Подрядчик, который выиграет аукцион, уже в сентябре сможет начать работы.

Отметим, что за сезон в городе обновят больше 200 тысяч квадратных метров дорог на сумму в почти 700 млн рублей. В прошлом году ремонт дорог был выполнен практически за эту же стоимость, и в аналогичных объемах.