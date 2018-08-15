16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,7535   EUR  76,2325  

Оргкомитеты утвердили 80 вопросов викторины "Города Югры" и определились со списком подарков

Общественные деятели Югры, ведущие историки – члены межведомственной рабочей группы «Многовековая Югра» утвердили список вопросов анкеты по 15 территориям региона.

Анкеты будут включать в себя десять вопросов: пять из них посвящены общеокружным историческим событиям, остальныепять – истории становления городов Югры.

В этот раз оргкомитетом принято решение особое место в Викторине уделить вопросам становления и развития региона в период освоения нефтегазовых месторождений, а также сформировавшимся органичным связям между городами Югры и Тюменью. Организаторы предложили провести приём анкет Викторины 9 сентября в единый день голосования.

Среди первых пяти вопросов на знание истории Югры будет отражен факт упоминания городов региона в стихотворении Владимира Высоцкого. Произведение посвящено открытию нефти в Западной Сибири. Будет вопрос, связанный с названием региона, которое было использовано первым в русских исторических летописях. Кроме того, югорчане должны ответить кем был легендарный Федор Доронин. Отметим, что его именем названы улицы в Ханты-Мансийске, Тюмени, Тобольске и Увате.

Жителям 15 городов Югры предстоит увлекательное путешествие по поиску исторических фактов.

«Анкеты люди смогут получить на предприятиях, в организациях, а самый главный источник распространения анкет – это наш портал «Открытый регион – Югра». 20 августа можно будет зайти на портал, ввести данные и скачать анкету с уникальным QR-кодом. Это новое слово нашей Викторины. Это говорит о том, что каждая анкета будет уникальной. Мы надеемся, что у нас будет меньше очередей и желающих ответить на вопросы по истории Югры станет еще больше», - считает директор центра "Открытый регион" Оксана Макеева.

Для участия в историко-краеведческой акции необходимо получить анкету по месту работы или скачать ее после 20 августа на портале «Открытый регион - Югра». Сдать анкету необходимо 9 сентября в одном из 15-ти городов Югры, участвующих в Викторине, в специально отведенных местах, пунктах приема. Для удобства югорчан пункты приема будут располагаться в непосредственной близости от избирательных участков. На пунктах приема анкет у волонтеров также можно будет получить пустую анкету для заполнения.

Каждый участник Викторины получит подарок прямо в пункте приема анкет. А правильно ответившие на вопросы смогут претендовать на ценные подарки. Уже точно, что среди них автомобили, скутеры и снегоходы, планшеты и айфоны, телевизоры и другая бытовая техника.

В Викторине имеет право принимать участие любой желающий гражданин РФ, проживающий на территории Югры и достигший 6-летнего возраста. Победители – обладатели ценных подарков Викторины «Города Югры» будут определены 15 сентября 2018 года.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:46, просмотров: 162, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Годы лишения свободы, условные сроки и аресты на несколько суток// ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Годы лишения свободы, условные сроки и аресты на несколько суток// ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Какие наказания получают югорчане за «неправильные» репосты и публикации в соцсетях
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:07
122 2
Санкции США означают конец компрадорского капитализма в России

Санкции США означают конец компрадорского капитализма в России
Новый виток холодной войны между Россией и США ведёт к коренным изменениям российской финансовой и политической системы
Александр Халдей Сегодня в 09:11
185 0
​Анна Коростелева: «Сейчас до сих пор силен стереотип, что комиксы — для детей или для дебилов»

​Анна Коростелева: «Сейчас до сих пор силен стереотип, что комиксы — для детей или для дебилов»
В чем сила отечественных комиксов и почему главный герой «Брата» — практически готовый русский Супермен — в интервью с основателем и руководителем издательской группы «Комикс Паблишер»
Надежда Макаренко Сегодня в 09:09
246 2
Статья дня: Не на ваши пенсии

Статья дня: Не на ваши пенсии
В каких домах живет руководство Пенсионного фонда
Олег Ролдугин, "Собеседник" Сегодня в 09:08
203 0
Под сибирским парусом

Под сибирским парусом
Как в Сургуте живут и выживают любители яхт
Александра Кузнецова 14 августа в 19:22
352 0
В пойме Оби опять всплыл самострой

В пойме Оби опять всплыл самострой
Здание на Югорском тракте снова оказалось в центре внимания
Артем Мазнев 14 августа в 17:11
720 1
Рубль встретил 2024 год и пошел дальше

Рубль встретил 2024 год и пошел дальше
У слабой экономики могут быть периоды, когда курс национальной валюты может укрепляться, но все это, как правило, носит временный, спекулятивный, конъюнктурный характер. Российская экономика это демонстрирует в полной мере.
Игорь Николаев, экономист 14 августа в 16:46
380 0
Кое-что о нюансах.Чем изъятие сверхприбылей у металлургов напоминает советский анекдот

Кое-что о нюансах.Чем изъятие сверхприбылей у металлургов напоминает советский анекдот
​Помощник президента Андрей Белоусов предложил ​изъять «сверхприбыли» у российских металлургов в исполнение майских указов президента Путина. Эта идея идеально вписывается в реалии современной России. Но ее реализация может стать катастрофой для экономики.
Андрей Мовчан, экономист 14 августа в 09:48
332 1
Три простых шага для ВКонтакте

Три простых шага для ВКонтакте
«Реформа приватности» вообще пока не очень понятно, как поможет. Если бы МРГ действительно хотела бы изменить сложившуюся людоедскую практику, она могла бы это сделать давным-давно
Леонид Волков 14 августа в 08:59
295 0
В отрыве от земли

В отрыве от земли
Власти Сургута раздумывают, где взять 1500 земельных участков для льготников, чтобы исполнить распоряжение правительства Югры
Анастасия Семихатских 14 августа в 07:08
497 4
Накажут наиболее успешных

Накажут наиболее успешных
Инициатива приведет к массовому исходу инвесторов с российского рынка
Пресс-служба Российского Союза Промышленников и Предпринимателе 13 августа в 10:12
355 0
When I'm 65

When I'm 65
Нужен тот, чье имя будет ассоциироваться с вашим выходом на пенсию в 65 лет. И последние события говорят о том, что главный все-таки назначен
Антон Орехъ, обозреватель «Эха Москвы» 12 августа в 13:50
714 1
Пенсии обсуждать поздно. Почему обществу пора требовать от власти базовый доход

Пенсии обсуждать поздно. Почему обществу пора требовать от власти базовый доход
Повышение пенсионного возраста — это цена, которую российское общество заплатит за отсутствие политических партий, общественных организаций, свободы собраний и свободных медиа
Петр Милосердов, политтехнолог 11 августа в 15:08
27172 25
Статья дня. 12 тысяч рубасов на руки

Статья дня. 12 тысяч рубасов на руки
Даже в крупных городах мы видим, что многие работники на положении рабов, работающих за пайку хлеба и немного приятных фишечек. Зарплата в 12-15 тысяч рублей это реальность во многих регионах, так ее надо еще и найти
Александр Горный, блогер 11 августа в 14:49
20326 2
​Зачем идут в депутаты с точки зрения обывателя

​Зачем идут в депутаты с точки зрения обывателя
Если человек куда-либо избирается, он в любом случае преследует благие цели. Для себя лично, для своей группировки или для общества в целом — это детали
Кирилл Акинцев, сургутянин 11 августа в 14:02
1011 22
Об «удачном» налоговом маневре Минфина и росте цен на бензин

Об «удачном» налоговом маневре Минфина и росте цен на бензин
Для нефтяников гораздо выгоднее экспортировать сырую нефть или нефтепродукты, чем продавать их на внутреннем рынке по низким ценам.
Сергей Алексашенко, экономист 10 августа в 16:54
6377 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика