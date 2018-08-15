Оргкомитеты утвердили 80 вопросов викторины "Города Югры" и определились со списком подарков

Общественные деятели Югры, ведущие историки – члены межведомственной рабочей группы «Многовековая Югра» утвердили список вопросов анкеты по 15 территориям региона.

Анкеты будут включать в себя десять вопросов: пять из них посвящены общеокружным историческим событиям, остальныепять – истории становления городов Югры.

В этот раз оргкомитетом принято решение особое место в Викторине уделить вопросам становления и развития региона в период освоения нефтегазовых месторождений, а также сформировавшимся органичным связям между городами Югры и Тюменью. Организаторы предложили провести приём анкет Викторины 9 сентября в единый день голосования.

Среди первых пяти вопросов на знание истории Югры будет отражен факт упоминания городов региона в стихотворении Владимира Высоцкого. Произведение посвящено открытию нефти в Западной Сибири. Будет вопрос, связанный с названием региона, которое было использовано первым в русских исторических летописях. Кроме того, югорчане должны ответить кем был легендарный Федор Доронин. Отметим, что его именем названы улицы в Ханты-Мансийске, Тюмени, Тобольске и Увате.

Жителям 15 городов Югры предстоит увлекательное путешествие по поиску исторических фактов.

«Анкеты люди смогут получить на предприятиях, в организациях, а самый главный источник распространения анкет – это наш портал «Открытый регион – Югра». 20 августа можно будет зайти на портал, ввести данные и скачать анкету с уникальным QR-кодом. Это новое слово нашей Викторины. Это говорит о том, что каждая анкета будет уникальной. Мы надеемся, что у нас будет меньше очередей и желающих ответить на вопросы по истории Югры станет еще больше», - считает директор центра "Открытый регион" Оксана Макеева.

Для участия в историко-краеведческой акции необходимо получить анкету по месту работы или скачать ее после 20 августа на портале «Открытый регион - Югра». Сдать анкету необходимо 9 сентября в одном из 15-ти городов Югры, участвующих в Викторине, в специально отведенных местах, пунктах приема. Для удобства югорчан пункты приема будут располагаться в непосредственной близости от избирательных участков. На пунктах приема анкет у волонтеров также можно будет получить пустую анкету для заполнения.

Каждый участник Викторины получит подарок прямо в пункте приема анкет. А правильно ответившие на вопросы смогут претендовать на ценные подарки. Уже точно, что среди них автомобили, скутеры и снегоходы, планшеты и айфоны, телевизоры и другая бытовая техника.

В Викторине имеет право принимать участие любой желающий гражданин РФ, проживающий на территории Югры и достигший 6-летнего возраста. Победители – обладатели ценных подарков Викторины «Города Югры» будут определены 15 сентября 2018 года.