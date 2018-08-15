​Умер Эдуард Успенский — создатель Чебурашки и кота Матроскина

Вчера после длительной борьбы с онкозаболеванием скончался знаменитый российский писатель Эдуард Успенский. Ему было 80 лет.

Успенский — автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», автор сценариев к разным мультфильмам, в том числе «Следствие ведут Колобки» и «Пластилиновая ворона».

Также писатель был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!»