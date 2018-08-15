В Югре и на Ямале появятся фирменные магазины тюменских товаропроизводителей. А пока ждем продовольственную ярмарку

Традиционные продовольственные ярмарки производителей Тюменской области стартуют в городах Югры и Ямала 24 августа.

«Мы рады, что у северян сформировалась симпатия к нашим продовольственным товарам, и они имеют возможность покупать сравнительно недорогие, качественные и экологически чистые продукты от тюменских производителей. Для более активного продвижения тюменской продукции региональное правительство поможет местным производителям продовольственных товаров в снижении транспортных издержек и создании в северных автономных округах фирменных магазинов. Мы будем системно и целенаправленно работать над развитием сотрудничества в сфере продовольственной безопасности и расширением объемов и ассортимента поставляемых на Ямал и в Югру тюменских продуктов питания», - пообещал врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

«Для того, чтобы расширить поставки продукции наших малых и средних предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности в северные автономные округа, необходимо создать в регионе логистический центр. Это позволит производителям снизить транспортные издержки. И такое решение обсуждается в областном правительстве», - отметил депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.

Эти заявления были сделаны на предприятии «Молоко» во время рабочего визита в Бердюжский район, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

«Мы производим более 50 наименований продукции: молоко цельное и пастеризованное, сметану, творог, кефир жирный, сливочное масло, ряженку, сыры, сливки, йогурты. С 2014 года стали выпускать слоистые сыры - косичку и чечил, а в 2017 году освоили выпуск плавленных сыров. В планах развития на 2019 год - строительство цеха по производству мороженого», - рассказал генеральный директор Виталий Бауэр.

Начиная с 2009 года, общий объем выпускаемой продукции вырос в 2,5 раза. Сорок процентов продукции поставляются в северные автономные округа.