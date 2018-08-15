Ученые создали робота, который помогает в терапии с детьми-аутистами // ВИДЕО

Исследователи представили робота-помощника QTrobot, который помогает в терапии с детьми с расстройствами аутистического спектра. Разработки принадлежат ученым из Люксембургского университета. QTrobot общается словами, жестами и выражениями лица. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на IEEE Spectrum.

Робот участвует в сеансах психотерапии и выступает посредником между врачом и пациентом в обучении и играх. Издание отмечает, что у детей, благодаря этой методике, ослабляются возможные негативные последствия социального взаимодействия, присущие при данном виде расстройств с малого возраста. Кроме того, робот призван избавить ребенка от психологического дискомфорта.

Ученые заявляют, что разработка была создана давно, но сейчас удалось проверить ее действенность опытным путем. Исследователи наблюдали за 15 сеансами мальчиков (до 14 лет) с аутизмом. Выяснилось, что дети смотрели на робота в два раза дольше, чем на врача.