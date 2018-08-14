В Сургуте за прошедшую неделю умерло 30 человек

Сургутяне рождаются намного чаще, чем умирают и женятся чаще, чем разводятся. Об этом говорит статистика, которую корреспондент siapress.ru получил от ЗАГС города Сургута. За прошедшую неделю с 6 по 12 августа зарегистрировано 319 актов гражданского состояния о:
- рождении – 120 ед.;
- смерти – 30 ед.;
- заключении брака – 126 ед.;
- расторжении брака – 43 ед.
Как помогает сургутянам «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Руководитель АНО Алексей Редькин // ONLINE 17 августа в 12:00