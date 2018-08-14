​На «Фестивале спорта» 28 предпринимателей представили свою продукцию под брендом «Сделано в Сургуте»

На «Фестивале спорта» 28 предпринимателей представили свою продукцию под бредом «Сделано в Сургуте»

В минувшие выходные в рамках «Фестиваля спорта» 28 предпринимателей представили товары под брендом «Сделано в Сургуте». Проект помогает местным предприятиям продвигать свою продукцию на рынке, а также доводить товар до горожан и гостей Сургута. На субботнем мероприятии выступили, как широко известные компании — «Мясокомбинат «Сургутский», «Сургутский хлебозавод», магазин кондитерских изделий «Кешка-сладкоежка», так и набирающие обороты фирмы — «Булкин Дом», «Ажур стиль».

Многие компании не только реализовывали продукцию на празднике, но и помогали в организации Дня физкультурника. Например, «Северная чистая вода» выступила спонсором нескольких площадок и предоставила воду ребятам — участникам спортивных соревнований.

«По условиям участия в проекте, фирмы должны быть официально зарегистрированы не менее года, — пояснила корреспонденту siapress.ru Дарья Гаврикова, заместитель начальника управления экономики и стратегического планирования. — В декабре ожидается увеличение количества предприятий, которые получат данный логотип, так как им исполнится год». Чтобы узнать подробнее о получении данного знака, необходимо обратиться в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города.

Напомним, товаропроизводители могут представлять свою продукцию под брендом «Сделано в Сургуте» в рекламный целях, в том числе размещая на упаковках.