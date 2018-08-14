​Жительница Нижневартовска вступила в фиктивный брак с иностранцем

Жительница Нижневартовска вступила в фиктивный брак с гражданином иностранного государства, чтобы помочь ему в упрощенном порядке получить гражданство РФ.
Прокуратура установила, что совместно супруги никогда не жили, общих детей не имеют, совместное хозяйство не ведут, материально друг другу не помогают, и разъехались сразу после регистрации.
Через суд брак аннулировали.
Как помогает сургутянам «Центр правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Руководитель АНО Алексей Редькин // ONLINE 17 августа в 12:00