​Сургутянка обратилась к полицейским с просьбой найти ее поддельный паспорт

К сургутским полицейским в июле этого года обратилась уроженка иностранного государства. Она заявила об утере своего паспорта.

При проверке данных стражи правопорядка выяснили, что документ указанной серии и номера выдавался другому лицу. Пять лет назад он был утерян.

Сейчас полицейским предстоит выяснить все данные о женщине, проверить законность ее нахождения на территории России и дать уголовно-правовую оценку по данному факту.