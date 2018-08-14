​Лайма Вайкуле прокомментировала заявление о том, что она не поедет в Крым ни за какие деньги

Певица Лайма Вайкуле несколько дней назад в эфире телеканала Россия-24 рассказала, что, когда ее спрашивают: «Вы ни за какие деньги не поедете в Крым?», она отвечает: «Нет, потому что у нас в стране закон, запрещающий работать в Крыму».

На звезду тут же обрушилась волна критики как от простых россиян, так и от чиновников и коллег по цеху. Сенатор Алексей Пушков назвал ее заявление «выдумкой и ахинеей», а продюсер Иосиф Пригожин отметил, что, если Вайкуле считает Россию плохой страной, то ей «не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать».

После случившегося резонанса артистка заявила латвийским журналистам, что «люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы» и «даже не слышат, что говорят», а журналисты «провокаторы и вруны».

Певица подчеркнула, что ей безразлично, чем этот скандал закончится.