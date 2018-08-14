​Россияне возмутились пьяненьким танцем Ксении Собчак

Россияне негодуют по поводу нового видео, появившегося в Instagram ведущей и недавнего кандидата в президенты страны Ксения Собчак. На кадрах Ксения Анатольевна предается веселью и танцует на яхте. «Алкоголь — это очень страшно, но и я как бы не трусиха! Спонсор танца — белое вино компании Chablis Brocard», — прокомментировала свою запись Собчак.

На танцующего политика мгновенно накинулись разгневанные граждане, усмотревшие в движениях Собчак эротические па.

«Ну хорош людей смешить. Скромность украшает человека. Лучше выставь фото, где ты с сыном занимаешься, а не пьяная танцуешь», — порекомендовали соотечественницы в комментариях к публикации.