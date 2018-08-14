В России могут ввести экологический налог

Министерство финансов РФ представило проект поправок в Налоговый кодекс, в котором предложило оформить в виде налога платеж за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает «Медуза».

Минфин предложил заменить новым налогом плату за выбросы, загрязняющие окружающую среду, поскольку этот платеж «обладает признаками налога», сказано в пояснительной записке.

Министерство хочет ввести фиксированные налоговые ставки за выбросы в воздух, сброс сточных вод, хранение и захоронение отходов.

В Минфине считают, что сейчас плату за выбросы в окружающую среду взимают неэффективно, из-за чего экологические государственные программы финансируют за счет других доходов бюджета.

Если поправки примут, экологический налог введут с 1 января 2020 года.