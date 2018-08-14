Сургутнефтегазбанк возобновил сезонный депозит «Акционный» на новых условиях.

Откройте вклад и получите дополнительный доход – до 6,3% годовых за короткий срок!

Минимальная сумма вклада – 50 000 рублей. Срок размещения – 3 месяца (91 день).

Процентная ставка – 6,3% действует для держателей карт MasterCard World Elite, открывших карту в период 24 июля до 24 сентября 2018 г. (включительно).

Процентная ставка – 6% действует для пенсионеров и/или владельцев банковской карты СНГБ, подключенной к тарифному плану "Единый", либо Visa Platinum Innooffice. В иных случаях процентная ставка составит 4%.

Вклад срочный, без дополнительных взносов и расходных операций. Выплата процентов производится в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования».

Оформить вклад можно до 24.09.2018 г. (включительно).

Подробнее об условиях нового вклада – на сайте www.sngb.ru и в офисах Сургутнефтегазбанка.