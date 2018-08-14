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​Сургутнефтегазбанк продлил срок действия предложения по кредиту «Акционный» до 31 августа 2018 года

Теперь оформить кредит на сумму свыше 300 000 рублей можно под ставку от 10,5%*, если сумма кредита до 300 000 рублей (включительно), то процентная ставка составит от 12%* в зависимости от наличия страхования и срока кредитования.

По условиям кредита «Акционный» можно получить до 3 миллионов рублей на срок до 5 лет (включительно). Заемные средства можно использовать по своему усмотрению, например, для приобретения путевки или автомобиля, оплаты обучения, ремонта в квартире.

Подать заявку на кредит можно до 31 августа 2018 года (включительно) онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Подробнее о кредите «Акционный» – на www.sngb.ru.

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*При неоформлении страхового полиса на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%, при отсутствии страхования по рискам «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».


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Сегодня в 11:00, просмотров: 140, комментариев: 0


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