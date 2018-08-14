В России возможно проведут Европейские игры

В 2023 году в России могут провести Европейские игры. Об этом «РИА Новости» сообщил высокопоставленный источник.

Отметим, что ранее, в ноябре 2015 года, Россия была определена как хозяйка вторых Европейских игр, но из-за допингового скандала МОК отменил решение.

Поэтому игры состоятся в июне следующего года в Минске. Первые же состязания проводились в Баку в 2015 году.