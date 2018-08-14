​Исследователи из США нашли способ хранить кровь дольше

Исследователи бостонской больницы, США, научились хранить жидкость при минусовой температуре, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сетевое издание m24.ru. Эксперимент длился 100 дней.

Специалисты клиники отмечают, что способ достаточно прост и малозатратен, а открытие позволит улучшить условия хранения крови. Эффекта им удалось добиться, с помощью специального вещества, которым ученые отделили жидкость от воздуха, не смешивая его с водой.

Касательно хранения крови, эксперты заявляют, что сейчас она содержится при температуре +4 градуса около 40 дней. Новый способ позволит продлить срок до 100 дней при температуре -13 градусов. Также его планируют использовать для увеличения сроков хранения донорских органов.