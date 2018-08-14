​В Госдуме предлагают ввести единую школьную форму в России и определить цену на нее

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от ЛДПР Борис Чернышов выдвинул предложение об установке единой цены на школьную форму. Об этом сообщают «РИА Новости». Депутат также считает необходимым заказывать ее пошив на российских фабриках.

«Ограничить цену [на школьную форму прим.ред.] тремя тысячами рублей; для старших классов, может быть, четырьмя тысячами, но чтобы делали из хорошего материала, который можно было бы проносить как минимум полгода-год. Обязательно нужно актом Российской Федерации установить производителя: российские фабрики», — предает слова Чернышова издание. Парламентарий считает подходящими подрядчиками для пошива фабрики во Владимирской и Псковской областях.

Кроме того депутат отметил, что единая форма стирает социальное расслоение в классной среде. «Если школьники одеты одинаково, нет вопроса, связанного с тем, у кого что лучше», — заявил он «РИА Новости».