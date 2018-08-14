«Священник на ютубе» требует запретить клип Светланы Лободы

Священнослужитель из Благовещенска Святослав Шевченко на своем YouTube-канале «Священник на ютубе» выступил с требованием запретить клип Светланы Лободы SuperSTAR. Об этом сообщает РИА Новости.

Батюшка назвал ролик певицы абсолютно заурядным по тексту, музыке и видеоряду, подчеркнув, что «мягко говоря, это далеко не Desрасito».

По мнению священника, клип Лободы нужно запретить в России, поскольку у нем имеется пропаганда гомосексуализма и суицида. На видео есть целующиеся мужчины, попытка девушки покончить с собой и поцелуй самой исполнительницы с женщиной. Батюшка возмущен тем, что на видео не было возрастных ограничений. (Сейчас появилась маркировка 18+).

Шевченко уверен, что певица и ее продюсер издеваются над зрителями.

Кклип SuperSTAR был опубликован 6 августа и собрал 6 975 370 просмотров.