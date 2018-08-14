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«Священник на ютубе» требует запретить клип Светланы Лободы

фото: Wikipedia
фото: Wikipedia

Священнослужитель из Благовещенска Святослав Шевченко на своем YouTube-канале «Священник на ютубе» выступил с требованием запретить клип Светланы Лободы SuperSTAR. Об этом сообщает РИА Новости.

Батюшка назвал ролик певицы абсолютно заурядным по тексту, музыке и видеоряду, подчеркнув, что «мягко говоря, это далеко не Desрасito».

По мнению священника, клип Лободы нужно запретить в России, поскольку у нем имеется пропаганда гомосексуализма и суицида. На видео есть целующиеся мужчины, попытка девушки покончить с собой и поцелуй самой исполнительницы с женщиной. Батюшка возмущен тем, что на видео не было возрастных ограничений. (Сейчас появилась маркировка 18+).

Шевченко уверен, что певица и ее продюсер издеваются над зрителями.

Кклип SuperSTAR был опубликован 6 августа и собрал 6 975 370 просмотров.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 222, комментариев: 3


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Комментарии:
Ю.Н.
не нравится
Сегодня в 12:00
«Мягко говоря, это далеко не Desрасito» - то есть Despacito, этот звуковой мусор, почитается священником за некий эталон? Чудно!
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:12
Странно, чем дальше тем больше внимания все обращают на частное мнение всяких мелких попов
Ю.Н. Швондер
не нравится
Сегодня в 12:18
Да просто хайп. Вполне возможно, что пиарщики Лободы и сотворили "инфоповод". Шоб я, значит, наконец посмотрел этот клипец!

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