​Минэкономразвития предложил повысить тарифы на ЖКХ в два этапа

Специалисты Министерства экономического развития предложили повысить тарифы на ЖКХ в два этапа, сообщает «РБК» со ссылкой на предложения министерства направленные в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу.

На текущий момент законодательство позволяет индексировать тарифы один раз в год — 1 июля, а 1 января они не могут быть выше, чем днем раннее — 31 декабря. Однако Минэкономразвития предлагает сделать исключение в 2019 году в связи с повышением НДС до 20%. По мнению чиновников, такая мера позволит избежать «негативных тарифных последствий».

Так, специалисты Минэкономразвития подсчитали, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС, повысится на 1,7%. Соответственно, они предлагают повысить тарифы также на 1,7% с 1 января. В то время как с 1 июля 2019 года повышение может составить 2,4%. При этом совокупный рост платы не превысит целевую инфляцию, отмечает издание. В следущем году по прогнозам министерства она может составить 4,3%.

Минэнерго, Минстрой и ФАС заявляет, что идеи сейчас прорабатываются. Окончательные решения на данный момент в ведомствах не сформированы.