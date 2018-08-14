​Минэкономразвития предложил повысить тарифы на ЖКХ в два этапа

Специалисты Министерства экономического развития предложили повысить тарифы на ЖКХ в два этапа, сообщает «РБК» со ссылкой на предложения министерства направленные в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу.
На текущий момент законодательство позволяет индексировать тарифы один раз в год — 1 июля, а 1 января они не могут быть выше, чем днем раннее — 31 декабря. Однако Минэкономразвития предлагает сделать исключение в 2019 году в связи с повышением НДС до 20%. По мнению чиновников, такая мера позволит избежать «негативных тарифных последствий».
Так, специалисты Минэкономразвития подсчитали, что совокупный
платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС, повысится на 1,7%. Соответственно,
они предлагают повысить тарифы также на 1,7% с 1 января. В то время как с 1 июля
Минэнерго, Минстрой и ФАС заявляет, что идеи сейчас прорабатываются. Окончательные решения на данный момент в ведомствах не сформированы.
Земля для льготников в районе. Заместитель начальника управления жилищной политики администрации Сургутского района Оксана Малышева // ONLINE 14 августа в 14:00