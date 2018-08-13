«ВКонтакте» запустит полностью приватные профили пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила о мерах по ограничению доступа к материалам пользователей после роста количества уголовных дел за публикации в интернете, сообщает «Коммерсант». У пользователей появится возможность сделать свой профиль полностью приватным.

«В течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей»,— сообщил на своей странице «ВКонтакте» управляющий директор компании Андрей Рогозов. Кроме того, в течение ближайших двух недель соцсеть уберет отображение списка людей, репостящих записи. Эта функция останется только для их авторов.

«ВКонтакте»как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете»,— отметил Рогозов.