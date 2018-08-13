Житель Сургута лишился денег, сдавая квартиру

Молодой человек 1987 года рождения опубликовал в интернете объявление о сдаче своей квартиры. Ему позвонил неизвестный, и сообщил, что готов арендовать жилье, и может даже внести за него залог.

Для того, чтобы перевести деньги, он попросил владельца квартиры пройти к банкомату и совершить ряд операций. В итоге мужчина по инструкции мошенника подключил мобильный банк к чужому номеру и перевел на карту преступника более 13 тысяч рублей.

Если мошенника поймают, ему грозит десять лет лишения свободы.