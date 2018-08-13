Позавидовала: Сургутянка украла шубу у бывшей жены своего возлюбленного

29-летняя сургутянка пришла вместе со своим ухажером в дом его бывшей жены, когда той не было в квартире.
Девушка увидела норковую шубу (которую хозяйка позднее оценила в 70 тысяч рублей), позавидовала, и решила ее украсть.
О своем преступлении возлюбленному она решила не сообщать.
Полицейские, к которым обратилась пострадавшая, выяснили, что воровка находится в федеральном розыске за неявку в суд, где она проходила как подозреваемая в краже.
Избежать наказания у сургутянки больше не получится, ее могут посадить на пять лет.
Как слепить бизнес из глины — расскажет руководитель филиала гончарной школы «Колокол» в Сургуте Анастасия Наумова // ONLINE 14 августа, 11:00