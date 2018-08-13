​Эминем побил собственный рекорд по скорости читки рэпа

Американский рэп-исполнитель Эминем поучаствовал в записи новой песни Ники Минаж Majesty и побил собственный рекорд по скорости читки рэпа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Genius.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5647485/track/42683223'>Majesty</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/166218'>Nicki Minaj</a> на Яндекс.Музыке

Эминем зачитал в треке куплет, который содержал 123 слога и длился около 12 секунд. Получается, что скорость зачтения составляет 10,3 слога в секунду. Предыдущий рекорд рэпера был зафиксирован в песне Rap God — 9,6 слога в секунду.

Отметим, что самым быстрым рэпером в мире остается Twista, со скоростью читки 11,2 слога в секунду. Его результат даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 1992 году.