​Эминем побил собственный рекорд по скорости читки рэпа

Американский рэп-исполнитель Эминем поучаствовал в записи новой песни Ники Минаж Majesty и побил собственный рекорд по скорости читки рэпа, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Genius.
Эминем зачитал в треке куплет, который содержал 123 слога и длился около 12 секунд. Получается, что скорость зачтения составляет 10,3 слога в секунду. Предыдущий рекорд рэпера был зафиксирован в песне Rap God — 9,6 слога в секунду.
Отметим, что самым быстрым рэпером в мире остается Twista, со скоростью читки 11,2 слога в секунду. Его результат даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 1992 году.
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