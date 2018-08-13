​Израиль таки не может найти 12 миллионов евро на проведение Евровидения

После победы на Евровидении-2018 Израиль должен стать принимающей стороной. Однако этого может не случиться, если государство не найдет 12 миллионов евро в ближайшие сутки, и они не окажутся на счетах Европейского вещательного союза (EBU). Об этом доложил в письме глава совета корпорации Гиль Омер премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. О случившемся сообщает РИА Новости.

Победительница Евровидения-2018 — израильтянка Нетта Барзилай, фото vistanews.ru

Ситуация складывается таким образом, что по условиям EBU корпорация «Кан» должна была внести залог, чтобы подтвердить проведение конкурса в 2019 году. Но в течение указанного времени деньги на счет не поступили. Для Израиля даже сделали исключение и продлили дату отправки денег до 14 августа, но к 13 августа денежного вливания так и не произошло.

Поскольку в бюджет не заложены суммы на такие расходы, то вопрос о покрытии залога должен быть вынесен на обсуждение кабинета министров. Об этом рассказали в Минфине страны.

Между тем в самой компании «Кан» опасаются вносить деньги в залог, так как в случае отказа от проведения конкурса сумма не возвращается. Одна из причин опасений кроется в том, что некоторые страны бойкотировали проведение конкурса. Также возникали споры с выбором площадки для проведения мероприятия — жители Европы не согласны с тем, что конкурс должен пройти в Иерусалиме.