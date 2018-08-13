Школа экспорта РЭЦ расширяет возможности для бизнесменов Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийском АО в пилотном режиме начинают действовать новые условия прохождения обучения, что позволит большему количеству сотрудников компаний среднего и малого бизнеса посетить семинары по всем аспектам экспортной деятельности за счет равномерного распределения бюджетных мест. С 2016 года обучение в Школе экспорта уже прошли более 200 представителей бизнеса автономного округа.

Одно из ключевых изменений – введение платного обучения для второго и последующих сотрудников одной компании. Стоимость варьируется от 1 500 до 2 000 рублей в зависимости от выбранного курса, при приобретении абонемента на всю программу цена снижается. Один представитель компании сможет принять участие в обучающем семинаре бесплатно. В качестве альтернативы сохраняется возможность прохождения дистанционных курсов на сайте Школы экспорта РЭЦ.

«В Ханты-Мансийском округе мы проводим образовательные семинары с 2016 года. При этом количество заинтересованных в расширении своего бизнеса за счет выхода на международные рынки и прохождении обучения в Школе экспорта растет, – комментирует генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина. – Поэтому, чтобы сохранить высокое качество обучения на уровне установленных образовательных стандартов, эффективно поддерживать предпринимателей Ханты-Мансийска и расширить возможности региональных операторов Школы экспорта, было принято решение ввести «частичную платность», направленную на компенсацию затрат на организацию курсов».

Таким образом, доступ к бесплатному обучению в первую очередь получат более мотивированные сотрудники предприятий ХМАО, которые непосредственно отвечают за экспортную деятельность своей компании. Это создаст дополнительную ценность получаемых информационно-образовательных услуг в восприятии слушателей, а также трансформирует участие в экспортных семинарах из «льготы» в «инвестицию».

Узнать расписание проведения семинаров, получить подробную информацию и записаться можно на официальном сайте Школы экспорта.

Справка: Образовательная программа Школы экспорта РЭЦ разработана для обучения региональных предпринимателей основам экспортной деятельности. С момента открытия Школы экспорта обучение в ней прошли уже почти 15 тысяч человек из более чем 50 регионов страны, а за первые 5 месяцев 2018 года 800 компаний отправили своих представителей на наши образовательные курсы.