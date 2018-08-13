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​Сургутянин, поругавшись с женой, от злости сжег три автомобиля

Сургутские полицейские задержали мужчину 1984 года рождения, который несколько дней назад поджег три машины на улице Югорской.

Выяснилось, что сургутянин поругался со своей женой, не смог совладать со злостью и поэтому решил поджечь автомобили, которые попались ему на пути.

Отметим, что мужчина ранее уже привлекался за аналогичное преступление и угрозу убийством.

Теперь поджигатель может попасть за решетку на пять лет.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 146, комментариев: 0


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