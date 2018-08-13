С 17 по 21 августа в Сургуте перекроют часть улицы Профсоюзов. Изменятся маршруты автобусов

Из-за ремонта ливневой канализации с 6.00 17 августа до 6.00 21 августа перекроют часть улицы Профсоюзов от улицы Чехова до улицы Лермонтова (в районе дома № 20).

Маршрут некоторых городских автобусов изменится:

- № 11 – от остановочного пункта «магазин «Восход» (четная сторона) движение по ул. Энтузиастов, пр. Ленина, пр. Мира, ул. Лермонтова, далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

- № 14 – от остановочного пункта «Нефть Приобья» движение по ул. И. Киртбая, пр. Ленина, пр. Мира, ул. Лермонтова, далее по маршруту;

- № 14а – от остановочного пункта «ул. Островского» движение по ул. Профсоюзов, ул. Лермонтова, пр. Мира, пр. Ленина, ул. И. Киртбая, далее по маршруту;

- № 111 – от остановочного пункта «м-н «Охотник» (четная сторона) движение по ул. Островского, пр. Мира, пр. Ленина, ул. Аэрофлотская, далее по маршруту в прямом и обратном направлении