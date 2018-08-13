С начала 2018 года почти 26000 семей из Западной Сибири оформили ипотеку в Сбербанке. Общий объем выданных жилищных кредитов составил более 50 млрд рублей. Средняя сумма займа – 1 965 тыс. рублей.

«Онлайн-сервисы Сбербанка делают оформление ипотеки не только более удобным, но и экономичным для клиента. На сайте или в мобильном приложении «ДомКлик» можно выбрать квартиру, в том числе со скидкой 0,3% по ипотеке при покупке готового жилья. Клиенты могут подать заявку на кредит, заказать оценку объекта, застраховать недвижимость, все это без визита в банк. Сервисы «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты» позволяют ускорить процесс покупки жилья, обезопасить покупателя, в случае если сделка не состоится», – комментирует директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского банка Сбербанка Денис Сырьев.

Напомним, в 2018 году Сбербанк рекордно снизил ставки по ипотеке. Максимальное снижение – 0,9% – коснулось тех клиентов, кто не является участниками зарплатного проекта Сбербанка. Самые привлекательные условия при покупке строящегося жилья от застройщиков – ключевых партнеров банка. До 31 августа в рамках акции для кредитов суммой от 3,8 млн рублей на срок до 7 лет оформить ипотеку можно всего под 6,7% годовых. При более длительном сроке кредитования и меньшей сумме займа диапазон ставок составляет от 7,1 до 9,5% годовых в зависимости от категории клиента. Если нужно уже готовое жилье, молодые семьи, где одному из супругов еще не исполнилось 35 лет, могут оформить ипотеку по ставке от 8,6% годовых.

Подобрать комфортную программу ипотечного кредитования, рассчитать ежемесячный платеж и подать заявку на кредит можно на сайте www.domclick.ru.

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