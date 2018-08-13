​На выходных в Югре откроется сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь

На выходных в Югре откроется сезон охоты на дичь

С третьей субботы августа, 18 августа, охотникам в Югре разрешено добывать боровую и водоплавающую дичь. К данным категориям относятся глухари, тетерева, рябчики, белая и тундренная куропатки и вальдшнепы, утки, гуси, лебеди, а также лысуха.

В то же время рыбаки скручивают удочки: на многих реках в августе вылов рыбы под запретом. В том числе русло реки Северная Сосьва, в притоках рек Волья и Няйс.