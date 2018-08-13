После бала: зам губернатора Югры по строительству Дмитрий Шаповал ушел в отставку

У строительной отрасли Югры с завтрашнего дня новый куратор. Глава региона Наталья Комарова сегодня подписала распоряжение о назначении на должность заместителя губернатора Андрея Зобницева, первого заместителя директора окружного департамента по управлению государственным имуществом. Дмитрий Шаповал в правительстве Югры с сегодняшнего дня больше не работает.

Зобницев уже руководил стройкой в Югре - до прихода на должность вицегубернатора Дмитрия Шаповала в 2013 году, он служил директором строительного департамента региона. Впрочем, увольнение по собственному желанию Зобницева с этой должности связывали не столько с назначением Шаповала, сколько с уходом его предшественника - Валентина Грипаса, по приглашению которого Зобницев и попал на работу в правительство Югры.

Напомним, что в департаменте строительства Югры руководитель сменился неделю назад. Директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко с 4 августа ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Врио руководителя был назначен заместитель директора структуры Рустам Сафин.