Россия будет бороться за сохранение хоккейного турнира на Олимпийских играх

Федерация хоккея России (ФХР) намерена «всеми средствами и на всех уровнях» отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира, сообщает «Коммерсант». В федерации подчеркнули, что Олимпийский хоккейный турнир — это важнейшее международное соревнование.

«Олимпиада-2018 показала, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остается высоким независимо от участия игроков НХЛ. ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира — выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе», — говорится в сообщении на сайте ФХР.

Ранее журналист TSN Горд Миллер сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году. По его данным, МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира на Олимпиаде.