Наталья Комарова нашла замену Павлу Сидорову. Это москвич, имеющий опыт работы в атомной энергетике

Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня подписала распоряжение о назначении на государственную должность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщает департамент общественных связей правительства региона.

В соответствии с документом на должность директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры с 13 августа 2018 года назначен Николай Милькис. Уроженец г. Москвы возглавлял ОАО «Корпорация развития Калужской области», ОАО «Корпорация развития Московской области». Последнее место работы Николая Милькиса до назначения в Югре – Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ.

Должность зама по экономике в правительстве Югры оставалась вакантной с начала лета. Куратор блока Павел Сидоров был отстранен от должности 1 июня текущего года, свой пост он покинул по собственному желанию.