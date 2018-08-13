Открыт прием заявок на конкурс «Лучший гид России»

Русское географическое общество начало прием заявок на конкурс «Лучший гид России». Партнерами проекта выступили телеканал «Моя Планета», радиостанция «Маяк» и социальная сеть «Вконтакте».

Чтобы стать участником соревнований необходимо записать двухминутный видеоролик на русском языке, где будет рассказано об историко-культурном наследии России, например о музеях, природных и других достопримечательностях. Организаторы приглашают к участию, как профессиональных экскурсоводов, так и любителей.

Победители станут героями фильмов, а их ролики покажут на телеканале «Моя Планета». Среди главных пирзов сертификаты на 100 тысяч рублей и профессиональная видеокамера.

Авторские экскурсии принимаются до 20 августа. Чтобы отправить работу необходимо загрузить ее на любой файлообменник, сделать ссылку доступной и предложить в качестве публикации в официальной группе РГО ВКонтакте. Также прием заявок проходит на сайте лучшийгид.рф.