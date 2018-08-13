Депутат Милонов предложил законопроект об имитации колбасных изделий

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил идею нового законопроекта. Она заключается в том, что ненатуральные продукты необходимо запретить называть колбасой, соками и лимонадами. Об этом сообщает РИА Новости. Так, скандально известный политик направил письмо с инициативой министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.

Милонов пишет: «Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение».

Депутат отмечает, что «если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия». Кроме того, по мнению Милонова, производители лимонадов должны указывать на этикетках последствия для здоровья.